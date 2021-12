Sinterklaas-gerelateerde woorden werden in 2020 en 2021 minder vaak gegoogeld dan in de jaren daarvoor. Sinterklaas en Piet blijven de populairste woorden, blijkt uit data van Google Trends. Zwarte Piet wordt minder vaak gegoogeld, maar blijft populairder dan roetveegpiet.

Hoe vaak er precies op bepaalde woorden wordt gezocht, geeft Google niet vrij. Op Google Trends is slechts de populariteit van zoekwoorden af te lezen. Het toppunt van populariteit wordt op de grafiek met honderd weergegeven. Bij een lage of geen interesse ligt het aantal op nul.

In de jaren 2016 tot 2019 veranderde er weinig in hoe er op sinterklaaswoorden werd gezocht. Vorig jaar en dit jaar zijn de pieken in de grafiek een stuk minder hoog dan daarvoor. Wel blijft duidelijk dat Sinterklaas nog steeds het meest gezochte woord is.

Populariteit van zoekwoorden rond Sinterklaas

Populariteit Zwarte Piet daalt sterk

Zwarte Piet wordt een stuk minder gezocht. In 2020 was het zoekwoord al ongeveer de helft minder populair dan in 2019. Ook dit jaar lijkt de interesse op Google weer met de helft afgenomen.

Overigens werd vorig jaar in de zomer ook nog geregeld naar Zwarte Piet gezocht. De eerste piek ontstond in juni en is te verklaren omdat de Black Lives Matter-beweging toen door het hele land protesteerde.

Demissionair premier Mark Rutte sprak zich in die periode meermaals uit over Zwarte Piet. Hij zei onder meer dat Zwarte Piet als figuur niet racistisch is, maar dat hij zelf wel veranderingen had doorgemaakt en meer begrip had voor mensen die zich erdoor gediscrimineerd voelen.