Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een celstraf van vier jaar geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk, tegen een 24-jarige man die wordt verdacht van phishing. Hij zou niet alleen bankgegevens van slachtoffers hebben ontfutseld, maar ook hun wifiwachtwoorden.

Het onderzoek begon met de aangifte van een van de slachtoffers. Zij kreeg een sms dat er een pakket voor haar klaarlag, maar dat ze de verzendkosten nog moest betalen. Ze klikte op een link en moest op een website haar bankgegevens en het wachtwoord van haar router invoeren. Dezelfde dag werden er duizenden euro's overgemaakt naar een onbekende.

Ook ING deed aangifte van 36 soortgelijke zaken. Steeds werd gebruikgemaakt van het netwerk van de klanten, waardoor het voor de banken in eerste instantie leek alsof de rekeninghouders de overboekingen zelf hadden gedaan. De zaken speelden tussen augustus vorig jaar en januari dit jaar.

Uit onderzoek van de politie kwamen vervolgens twee verdachten naar voren. Zij konden begin dit jaar worden opgepakt in Arnhem. Op het moment van de aanhouding was de hoofdverdachte vanaf zijn telefoon bezig met het oplichten van mensen. De mannen bleken in het bezit van meerdere telefoons, laptops, bankpassen en een nepwapen.

Volgens het OM heeft de hoofdverdachte zich schuldig gemaakt aan ten minste zeventien gevallen van phishing, met een totale schade van ruim 137.000 euro. Omdat niet te bewijzen is dat de 25-jarige medeverdachte zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan phishing, is door het OM vrijspraak gevraagd. Wel eist het OM tegen hem een voorwaardelijke boete van 550 euro voor het bezitten van een nepwapen.