De emoji met tranen van het lachen is dit jaar wereldwijd het vaakst gebruikt. Dat blijkt uit data van het Unicode Consortium, de organisatie die nieuwe emoji's goedkeurt en uitbrengt. Ook het hartje was populair, net als het plaatje dat weergeeft dat iemand over de grond rolt van het lachen.

Het Unicode Consortium schrijft dat 5 procent van alle emoji's die worden gestuurd het plaatje van een gezicht met tranen van plezier betreft.

Twee jaar geleden, toen de organisatie voor het laatst een overzicht maakte, stond dit plaatje ook op nummer één op de lijst met de meestgebruikte emoji's. Het hartje stond toen op twee, net als dit jaar. Het Unicode Consortium zegt dat het gat met de rest groot is, al deelt de organisatie geen details.

Dit jaar ziet de top tien er zo uit:

😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊

De topemoji's kunnen volgens het Unicode Consortium altijd in veel verschillende situaties ingezet worden. Sommige plaatjes worden ook niet door iedereen hetzelfde geïnterpreteerd. Zo kunnen de handjes tegen elkaar een gebed of een high five voorstellen.

De categorie met gezichten is het populairst; vooral plaatjes die een lach uitdrukken worden veel gebruikt. De minst populaire categorie op het emojitoetsenbord is die met de vlaggen. Er zijn er 258 van, maar ze worden van alle emoji's het minst gebruikt.

In de afgelopen twee jaar zijn ook enkele emoji's veel populairder geworden. Het plaatje van een taart stond in 2019 nog op plek 113 en staat nu op 25 in de lijst met de meestgebruikte emoji's. De ballon steeg van 139 naar 48 en het gezichtje met grote, smekende ogen ging van 97 naar 14.