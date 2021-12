Ruimtevaartorganisatie NASA besteedt ruim 415 miljoen dollar (367 miljoen euro) aan drie bedrijven die commerciële ruimtestations gaan ontwikkelen. Het internationale ruimtestation (ISS) kan tot het einde van dit decennium gebruikt worden en moet daarna worden vervangen.

Het geld gaat naar Blue Origin van Jeff Bezos (130 miljoen dollar), Nanoracks (160 miljoen dollar) en Northrop Grumman (125,6 miljoen dollar). Het bedrijf Axiom Space kreeg eerder van NASA al 140 miljoen dollar om aan een nieuw ruimtestation te werken.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie vraagt steeds vaker de private sector om hulp bij het ontwikkelen van raketten, ruimtevoertuigen en -stations om de kosten te drukken. Bovendien kan NASA dan focussen op eigen ambitieuze doelen, zoals een bemande missie naar de planeet Mars.

Blue Origin werkt samen met Sierra Space om de Orbital Reef te ontwikkelen. Dat ruimtestation moet in de tweede helft van dit decennium klaar zijn en ruimte bieden aan tien mensen. Het ruimtestation wordt ook wel omschreven als een bedrijvenpark in de ruimte.

Intussen werkt Nanoracks aan het ruimtestation Starlab dat in 2027 gelanceerd moet worden. Northrop Grumman ontwikkelde een ruimtevoertuig dat inmiddels goederen heeft afgeleverd bij het ISS. Het bedrijf wil een ruimtestation bouwen dat bestaat uit modules, inclusief een gedeelte voor toerisme.

Geen van de bedrijven heeft bekendgemaakt hoeveel de ruimtestations moeten gaan kosten. Het door NASA toegezegde bedrag mag maximaal 40 procent van de totale kosten bedragen.

Ruimtestation ISS wordt al 21 jaar bemand en was bij ingebruikname een symbool voor internationale samenwerking, met name tussen de Verenigde Staten en Rusland. Het ISS is tot 2028 te gebruiken. In dat jaar moet het worden vervangen door de commerciële ruimtestations.