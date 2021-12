Bij een internationale actie in 27 landen tegen geldezels zijn in totaal 1.803 personen opgepakt, onder wie enkele honderden Nederlanders, meldt de politie donderdag. Geldezels stellen hun bankrekening beschikbaar voor fraude en dat is strafbaar.

Alleen al in de regio Rotterdam gaat het om tweehonderd geldezels, maar ook in andere regio's werden successen geboekt, aldus de politie.

Het was voor de zevende keer dat de actie, de European Money Mule Action (EMMA), in samenwerking met Interpol werd gehouden. Van september tot en met november werden de geldezels geïdentificeerd tijdens acties en strafrechtelijke onderzoeken. Een aantal onderzoeken loopt nog.

Caroline Sander, teamleider bij de Landelijke Eenheid, ziet steeds vaker gebeuren dat mensen hun bankrekening beschikbaar stellen. "De geldezels worden geronseld door cybercriminelen. Met alle gevolgen van dien."

In Nederland is er een samenwerkingsverband van politie, Openbaar Ministerie, banken en International Card Services (ICS) dat deze vorm van cybercriminaliteit bestrijdt. Op mbo- en hbo-scholen wordt gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen en worden ook persoonlijke brieven en informatiepakketten verstrekt.

Criminelen proberen door middel van geldezels zelf uit het zicht van politie en justitie te blijven, aldus de politie.