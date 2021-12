Wat is de beste e-reader? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een e-reader is ideaal voor onderweg. Je hebt een hele bibliotheek op zak, zonder dat je stapels boeken hoeft mee te dragen. Bij een e-reader lees je uiteraard van een scherm, maar het is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld een tablet. Een e-reader is veel rustiger voor je ogen, meer als een echt boek. Daarnaast gaat de accu van een e-reader vaak heel lang mee op een lading.

De Consumentenbond test e-readers op onder meer schermkwaliteit, gebruiksgemak en leeservaring. In totaal zijn er negentien e-readers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een e-reader van Pocketbook komt als Beste uit de Test. Door de gunstige prijs is dit model ook de Beste Koop. Een e-reader van Tolino scoort ook goed, maar is wel iets duurder. Die is alleen Beste uit de Test.

Beste uit de Test en Beste Koop: Pocketbook Touch Lux 5

Deze e-reader van Pocketbook is sinds 2020 op de markt, maar biedt nog steeds veel waar voor je geld. Hij komt erg goed uit de test en is ook gunstig geprijsd. Hij is voorzien van wifi en heeft iets minder dan 6,5 GB opslagruimte.

Het aanraakscherm van de Pocketbook is 6 inch. De tekst is scherp en goed leesbaar. Je kunt het scherm verlichten en de helderheid blijft goed, ook bij wat minder licht.

De e-reader is dun en licht en de behuizing is deels van rubber. Hij ligt lekker in de hand. De knoppen werken prettig en je kunt de functies van de knoppen naar wens aanpassen.

De accu gaat erg lang mee. Op een volle lading kun je hem gemiddeld zo'n 26 dagen gebruiken (op basis van ongeveer twee uur gebruik per dag).

Hij heeft ook een paar nadelen. Het scherm is wat minder goed bestand tegen krassen. Daarnaast is hij in tegenstelling tot de meeste geteste e-readers niet waterdicht.

Beste uit de Test: Tolino Vision 5

De Tolino Vision 5 is al sinds 2019 op de markt, maar hij wint het nog steeds van veel nieuwere concurrenten. Hij heeft wifi en ruim 5,5 GB opslagruimte.

Het aanraakscherm van de Tolino is met 7 inch wat groter dan gemiddeld. Het scherm is goed en geeft de tekst haarscherp weer. Ook bij dit model kun je het scherm verlichten. De helderheid past zich aan naar het moment van de dag, maar kun je ook naar wens aanpassen.

Net als de Pocketbook ligt ook deze e-reader lekker in de hand. De constructie is stevig, waterdicht tot 2 meter diep en kan tegen een stootje. De bediening werkt prettig en je kunt de knoppen per positie instellen. Hij heeft een goede accu die op een volle lading zo'n vijftien dagen meegaat.

Een nadeel is dat hij wat beperkt is in het aantal functies. Zo kun je geen tekst naar spraak omzetten of audio afspelen.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.