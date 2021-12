Je kunt je droompaard fokken in Wildshade en NLZIET heeft eindelijk gebruikersprofielen. Dit zijn de apps van de week.

Balance

Google heeft Balance uitgeroepen tot de app van 2021. Jaarlijks publiceert het bedrijf een lijst met apps die in het afgelopen jaar het meest zijn opgevallen. Dit keer legt Google de nadruk op apps die persoonlijke groei motiveren en gebruikers helpen zichzelf beter te leren kennen.

Balance is een coach die helpt met mediteren. Elke dag beantwoord je in de app vragen over je ervaringen en doelen rond je meditaties. Balance kiest dan een meditatiesessie uit die goed bij je past. De app biedt ook slaapmeditaties en slaapgeluiden aan om gebruikers voor te bereiden op een goede nachtrust.

De rest van dit jaar biedt de app nieuwe gebruikers een gratis jaarabonnement aan. Daarna moeten gebruikers maandelijks gaan betalen.

Download Balance voor Android of iOS (gratis).

Wildshade

Voor iedereen die wat met paarden heeft, is Wildshade de ultieme game. Met Wildshade krijg je namelijk de mogelijkheid om een uniek paard te fokken. Van hun kleur en manen tot het zadel en dekentje: alles kun je zelf bepalen.

Je begint met het creëren van je eigen personage, waarbij je opvallend genoeg veel minder opties krijgt dan bij de paarden die je kunt fokken. Vervolgens mag je racen. Je stuurt je paard door een parcours, terwijl je items oppakt en je tegenstanders met magische spreuken bestookt. Een beetje zoals Mario Kart, maar dan met paarden.

Je kunt in het spel een nieuw paard fokken door een hengst en een merrie met elkaar te laten paren. Zo kun je beetje bij beetje je droompaard creëren. Zowel qua uiterlijk als andere kenmerken, zoals snelheid en kracht. Gelukkig hoef je niet te wachten tot de veulens zijn opgegroeid, want ze staan direct klaar voor je volgende race.

Download Wildshade voor Android of iOS (gratis).

NLZIET

In streamingapp NLZIET zijn eindelijk gebruikersprofielen toegevoegd. Net zoals bij Netflix of Videoland kunnen gezinsleden met zo'n profiel in een eigen versie van de app komen. Ze zien dan hun persoonlijke aanbevelingen en opgeslagen series.

In de app zijn vanaf nu maximaal vijf profielen aan te maken. Deze profielen vind je ook terug in de webversie van NLZIET of de apps voor Apple TV en andere apparaten.

Met NLZIET kijk je Nederlandse programma's terug. Dat geldt niet alleen voor programma's van de NPO, maar ook voor die van RTL en SBS. Ook live televisie kijken is mogelijk met de app.

Download NLZIET voor Android of iOS (gratis).