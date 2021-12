Amazon gaat consumenten bij de aankoop van een slim apparaat beter informeren over software-updates, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag. De waakhond drong daar al langer op aan bij het bedrijf.

Amazon meldt vanaf nu bij alle slimme apparaten die het bedrijf zelf verkoopt, of er informatie over updates bekend is. Daarnaast heeft de techgigant informatie over updates opgevraagd bij de vijftig grootste leveranciers van slimme apparaten. Die informatie wordt toegevoegd aan de productpagina's.

"Het is belangrijk voor consumenten dat Amazon informatie geeft over updates bij slimme apparaten. Consumenten kunnen met deze informatie een betere keuze maken", schrijft de ACM.

De ACM kondigde eind 2019 aan te gaan bekijken in hoeverre online aanbieders deze informatie verstrekten. De conclusie was toen dat consumenten onvoldoende werden geïnformeerd.

Bol.com, Coolblue en MediaMarkt hebben vorig jaar al een groot aantal productpagina's van slimme apparaten uitgebreid en verbeterd.