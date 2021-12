Sinterklaasavond komt er weer aan en dit betekent dat veel Nederlanders weer gedichten gaan schrijven. Mick's Rijmwoordenboek is nog steeds het bekendste hulpmiddel, maar ook Mick gaat met de tijd mee. Inmiddels is 'Zwarte Piet' in de zoekresultaten vervangen door 'Piet'.

Zoek je iets wat rijmt op 'biet', dan staat 'Zwarte Piet' niet meer in de zoekresultaten van Mick's Rijmwoordenboek. 'Piet' en 'roetveegpiet' staan nog wel in de lijst. Michael Janus, eigenaar van de website, heeft dit jaar Zwarte Piet uit de resultaten gehaald.

"Ik probeer het een beetje op afstand te houden en buiten de discussie te blijven", zegt Janus. "Maar als het gevoelig ligt… Ik kreeg op een gegeven moment een mailtje waarin stond: 'Zwarte Piet staat nog in de lijst, dat is toch niet meer van deze tijd?' Toen dacht ik: daar zit wel wat in, ik vervang het gewoon door Piet."

Zwarte Piet is al jarenlang een punt van discussie. Tegenstanders zien de figuur als een racistisch stereotype. Witte mensen schminken zich zwart, stiften de lippen felrood en dragen een krullenpruik om de rol van Zwarte Piet te spelen. Eerder namen Facebook en Google maatregelen om deze vorm van blackface van hun platforms te weren of in elk geval advertentie-inkomsten te verminderen.

Op de rijmpagina van concurrent Mijnwoordenboek komt Zwarte Piet nog wel voor. "Op de zoekterm 'Zwarte Piet' wordt zelfs vaker gezocht dan op 'Sinterklaas'", zegt eigenaar Dirk Slot. In zijn woordenboek blijft Zwarte Piet dan ook staan: "Dat is cultuur."

Corona zakt weg in de gezochte rijmwoorden

Woorden die met COVID-19 te maken hebben, zijn nu minder populair als rijmwoord dan vorig jaar, zegt Slot. "Vorig jaar stond 'corona' op plek 32 in de toplijst", zegt hij. "Toen zocht een op de vijfhonderd mensen naar dat woord. Nu zoekt nog maar een op de tienduizend bezoekers op 'corona', daarmee staat het woord op plek 160. Mensen lijken het zat te zijn."

Qua coronagerelateerde onderwerpen wordt op de site Mijnwoordenboek het meest gezocht naar woorden die rijmen op 'corona', gevolgd door 'quarantaine'. Daarna volgen 'coronavirus', 'lockdown' en 'mondkapje', zegt Slot.

Janus zegt niet actief bij te houden hoe vaak naar bepaalde woorden wordt gezocht. Zijn website heeft wel een pagina waarop alle populaire zoektermen staan. Daar staat 'corona' nog wel op, maar pas halverwege de lijst.

Coronavirus gooit geen roet in de bezoekerscijfers

Beide rijmwoordenboeken hebben overigens geen last van de aangescherpte coronamaatregelen. Momenteel wordt geadviseerd per dag maximaal vier personen thuis te ontvangen. Dat aantal is exclusief kinderen onder de twaalf jaar.

De sites worden desondanks volop bezocht. "De cijfers zijn weer enorm", zegt Slot. Hij treedt niet in details, maar spreekt over honderdduizenden dagelijkse bezoekers. Ook Janus ziet nog altijd een de stijgende trend in het aantal bezoekers. Waar dat precies aan ligt, weet hij niet. "Maar Sinterklaas is echt een gezinsfeest dat mensen thuis vieren met gezinsleden. Dat blijft natuurlijk zo."