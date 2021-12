Een Russische man is in de Verenigde Staten veroordeeld voor een celstraf van vijf jaar omdat hij leider was van een bedrijf dat hostingdiensten leverde aan cybercriminelen, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De 34-jarige Rus leverde volgens de aanklacht onder meer IP-adressen, servers en domeinen die door criminelen werden gebruikt om schadelijke software te verspreiden. Daarmee kregen zij vervolgens toegang tot computersystemen van slachtoffers, van wie ze vervolgens bankgegevens stalen.

Ook hielp de man de cybercriminelen door ze uit het zicht van autoriteiten te houden. Zo werden geblokkeerde IP-adressen omgezet zodat de criminelen hun activiteiten konden voortzetten. De man heeft schuld bekend voor zijn betrokkenheid bij de criminele activiteiten. Ook drie van zijn werknemers zijn aangeklaagd en kunnen mogelijk celstraffen krijgen.

Met hulp van de hostingaanbieder konden cybercriminelen beruchte malware inzetten, zoals Zeus, SpyEye en Citadel. Die software werd tussen 2009 en 2015 ingezet en veroorzaakte miljoenen dollars schade bij slachtoffers in de Verenigde Staten.