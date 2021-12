Meta, het moederbedrijf van Facebook, zegt bewijs te hebben dat de Belarussische geheime dienst (de KGB) nepaccounts heeft ingezet om onrust te zaaien over de migrantencrisis bij de grens tussen Belarus en Polen. De bevindingen worden beschreven in een rapport van het bedrijf (pdf).

De nepaccounts plaatsten kritische berichten over Polen in het Engels, Pools en Koerdisch, meldt Meta. "Daaronder waren foto's en video's over Poolse grenswachters die rechten van migranten zouden schenden." Om de nepaccounts vorm te geven werden sommige accounts van profielfoto's voorzien die door de computer waren gemaakt, met behulp van deepfake-technologie.

Meta zegt 41 Facebook-accounts te hebben geïdentificeerd en verwijderd die aan de Belarussische KGB werden gekoppeld. Ook werden vier Instagram-accounts en vijf Facebook-groepen gewist.

Het is al wekenlang onrustig bij de grens tussen Belarus en Polen, waar Belarus duizenden migranten de EU in stuurt. Door de EU te overspoelen met migranten, zou de Belarussische dictator Lukashenko een ruzie met de EU willen uitvechten. De EU strafte Belarus onder meer omdat Lukashenko's regime geweld gebruikt tegen tegenstanders van de Belarussische regering en omdat de persvrijheid er onder druk staat.

Ook nepaccounts die probeerden migranten uit EU te houden

Meta vond overigens ook een netwerk uit Polen met nepaccounts die zich voordeden als migranten uit het Midden-Oosten. Die accounts probeerden migranten over te halen niet naar de Europese Unie te gaan. Wie er achter die berichten zitten, is niet bekend.

"In de berichten claimden de nepaccounts hun eigen negatieve ervaringen te delen bij de oversteek van Belarus naar Polen", schrijft Meta. "Ze deelden berichten waarin stond hoe moeilijk het leven in Europa was. Ook berichtten ze over een strikt anti-migrantenbeleid in Polen en over neonazi-activiteiten in Polen die op migranten waren gericht."