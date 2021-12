Microsoft heeft Microsoft Teams Essentials uitgebracht, gericht op kleine bedrijven. De dienst biedt toegang tot de kernfuncties van Teams voor vergaderingen, zonder dat daarvoor een duurder Microsoft 365-abonnement nodig is.

Teams Essentials kost 3,40 euro per gebruiker per maand. Microsoft legt met het programma voornamelijk de focus op videovergaderen. Zo kunnen tot driehonderd mensen tegelijk meedoen aan een gesprek dat maximaal dertig uur kan duren.

Daarmee verschilt deze betaalde versie van de gratis variant, waarbij maximaal honderd mensen een uur lang kunnen videobellen. Verder krijgen bedrijven die Essentials afnemen 10 GB aan cloudopslag per gebruiker tot hun beschikking. In de gratis versie is dat 5 GB.

Microsoft Teams Essentials is anders dan de Microsoft 365-abonnementen voor bedrijven. Die bevatten naast toegang tot teams ook andere zaken, zoals webversies van Office-apps als Word en Excel en toegang tot zakelijke e-mailboxen. Een basisabonnement van dat pakket kost 4,20 euro per gebruiker per maand, maar gaat in het eerste kwartaal van volgend jaar omhoog met een nog onbekend bedrag.