Mensen die nog niet aan de beurt zijn voor een boostervaccinatie tegen COVID-19, kunnen via het digitale aanmeldsysteem toch een prikafspraak maken. Mensen die langer dan zes maanden geleden een coronavaccin hebben gekregen, kunnen simpelweg een ander geboortejaar invullen om een afspraak te maken.

"Het systeem is kwetsbaar", zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. "We hebben ervoor gekozen het systeem niet nodeloos dicht te timmeren. Het is een ingecalculeerd risico dat mensen er misbruik van kunnen maken."

Momenteel kunnen mensen geboren in of voor 1940 op de reguliere, digitale wijze een afspraak plannen volgens de vaccinatievolgorde van het ministerie van Volksgezondheid. Door een geboortejaar van 1940 of eerder in te vullen kan iedereen dus een afspraak maken, ook al heeft het systeem de beschikking over het correcte geboortejaar en andere persoonlijke gegevens via de DigiD, die gebruikt wordt bij het maken van een afspraak.

GGD GHOR Nederland stelt evenwel dat aan het eind van elke dag een geautomatiseerde controle plaatsvindt op basis van de data die zijn ontvangen.

​"Hierbij wordt automatisch gecheckt of op basis van het BSN-nummer dat gekoppeld is aan het DigiD-account het juiste geboortejaar is ingevuld. Mensen die nog niet in aanmerking komen voor een vaccinatie (op basis van het geboortejaar) worden hier automatisch uitgefilterd en vervolgens afgebeld", aldus de organisatie.

De woordvoerder kan niet zeggen hoe vaak dit gebeurd zou zijn. "We zijn niet van de politie", benadrukt de GGD GHOR.

GGD GHOR: 'Wacht op je beurt'

De koepel van regionale gezondheidsdiensten die de meeste boosterprikken zetten, vraagt iedereen echt op zijn beurt te wachten. "Als je voordringt, en fraudeert bij het invullen van de gegevens, dan neem je een plek van iemand in die deze vaccinatie misschien nog harder nodig heeft dan jij. Er is voor iedereen een vaccin beschikbaar, maar wacht op je beurt en je uitnodiging", zo laat een woordvoerder in een verklaring weten.

Een persoon die langer dan zes maanden geleden een tweede vaccin heeft gehad maar geboren is in 1968, omzeilde de procedure met het valse geboortejaar 1938. Deze persoon kreeg uiteindelijk verschillende opties om komend weekend zijn booster te laten zetten, maar heeft geen afspraak gemaakt.

Een andere bron, ook langer dan zes maanden terug gevaccineerd, maakte met het valse geboortejaar 1937 een afspraak. Het werkelijke geboortejaar van deze persoon is 1967.

Op het scherm bij de aanvraag staat duidelijk dat op de vaccinatielocatie medewerkers het identificatiebewijs controleren. Ook moet de uitnodiging worden meegenomen. "Wij doen ook een controle op locatie", voegt de GGD GHOR toe. "Al kan het zijn dat dat niet goed gaat."

Online coronasystemen kampen vaker met problemen

De online coronasystemen van de overheid kennen sinds begin dit jaar diverse problemen. Zo waren er half november vertragingen bij het doorgeven van de besmettingscijfers door een telecomstoring bij een leverancier. Een ddos-aanval gericht op de website coronatest.nl zorgde er in juli voor dat mensen tijdelijk moeilijk een afspraak konden maken voor een test of vaccinatie.

Ook kent het Nederlandse systeem voor de registratie van besmettingen fouten. Woensdag nog werd wegens een technische storing een incorrect aantal besmettingen gepubliceerd.