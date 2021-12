Google toont in de aanloop naar de Filipijnse presidentsverkiezingen volgend jaar geen politieke advertenties. Het beleid geldt voor de periode tussen 8 februari en 9 mei 2022, schrijft Reuters dinsdag.

De presidentsverkiezingen van de Filipijnen vinden in mei volgend jaar plaats. Dan wordt een opvolger gezocht voor de huidige president Rodrigo Duterte.

Politieke advertenties liggen sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 onder een vergrootglas. Via dat soort reclames zou het mogelijk zijn geweest om verdeeldheid onder kiezers te zaaien. Ook was niet altijd duidelijk van wie de advertenties afkomstig waren.

Het is niet de eerste keer dat Google politieke advertenties op zijn platform blokkeert. Het bedrijf deed dat eerder al in Canada tijdens verkiezingen in 2019 en in Singapore in 2020. Google zegt getroffen adverteerders op de hoogte te brengen van de veranderingen.

In januari werden ook politieke reclames verboden nadat aanhangers van de Amerikaanse oud-president Donald Trump het Capitool bestormden. Volgens Google ging het toen om een ban met betrekking tot zijn 'gevoelige gebeurtenissen'-beleid. Dat beleid is in het leven geroepen voor gebeurtenissen waarbij veel misinformatie op het internet wordt verspreid. Eind februari waren politieke advertenties weer welkom in de Verenigde Staten.