Negeert iemand je gewoon of ben je echt door iemand geblokkeerd? Op WhatsApp kan het soms moeilijk zijn om het verschil te zien. Deze tips helpen je om te bepalen of je op iemands zwarte lijst staat.

WhatsApp is verreweg de meest gebruikte chatapp in Nederland. Je stuurt je vrienden, familie, kennissen en collega's wel honderden berichten per dag. Maar die komen misschien niet bij iedereen aan.

Je bent namelijk niet verplicht om iemands berichten op je telefoon te ontvangen. Is er iemand in je leven wiens teksten je liever niet meer ziet, dan kun je die gemakkelijk blokkeren.



Ga in de instellingen van WhatsApp naar 'Account', dan naar 'Privacy' en vervolgens naar 'Geblokkeerde contacten'. Met het plusteken rechtsboven kun je iemand uit je contactenlijst toevoegen.

Stuurt een onbekende je een bericht, dan tik je in het gesprek bovenaan op het telefoonnummer om het profiel te openen. Helemaal onderaan vind je dan de optie 'Blokkeren'.

Zelf geblokkeerd worden

Maar hoe weet je of je zelf door iemand bent geblokkeerd? Dat kun je in de app nergens specifiek zien staan, dus je zult het moeten inschatten. De eerste hint is natuurlijk dat diegene lange tijd niet op jouw berichten antwoordt, maar dat is geen hard bewijs.

Een andere aanwijzing is dat je onder de naam van je contact niet meer kunt zien wanneer die persoon voor het laatst online is geweest. Standaard staat dit namelijk wel ingeschakeld. Ook dit is geen zekerheidje, want iemand kan dit in de privacyinstellingen hebben uitgeschakeld.

De vinkjes naast je berichten zijn ook veelzeggend. Eén vinkje betekent dat je bericht is verstuurd, twee vinkjes dat het bericht ook is aangekomen. Van geblokkeerde contacten komen de berichten niet aan, dus als je nooit een tweede vinkje ziet verschijnen, kun je geblokkeerd zijn. Maar ook hier is het niet zeker: die persoon kan ook zijn of haar telefoon uit hebben staan.

Het laatste redmiddel is om te proberen via WhatsApp te bellen. Een telefoontje komt er niet doorheen als je bent geblokkeerd. Al geldt ook hier dat een uitgeschakelde smartphone sowieso niks binnenkrijgt.

En nu?

Kun je er iets tegen doen als je denkt dat je geblokkeerd bent? Nee, en dat is maar goed ook. Je zou zelf waarschijnlijk ook niet willen dat mensen waar je niks van wilt weten door je blokkades heen zouden kunnen komen. Alleen degene die je heeft geblokkeerd, kan je weer van de zwarte lijst afhalen.

De vraag is natuurlijk of je op een andere manier zou willen achterhalen waarom iemand je geblokkeerd heeft. Je zou het kunnen vragen, maar diegene heeft de moeite genomen om jou als contact te weren. De kans is dus klein dat hij of zij zit te wachten op jouw berichtjes, en wellicht is het beter om je daarbij neer te leggen.