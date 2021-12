Rockstar Games heeft dinsdag een update voor de remasters van drie Grand Theft Auto-spellen uitgebracht. Daarmee zouden de vele problemen waarmee de games kampten opgelost moeten zijn.

Rockstar Games bracht eerder deze maand remakes van de klassieke games Grand Theft Auto III (2001), Grand Theft Auto: Vice City (2003) en Grand Theft Auto: San Andreas (2004) uit. De games zijn op het gebied van graphics en gameplay verbeterd. Spelers klaagden echter massaal over technische problemen.

Na het uitvoeren van de update moeten onder meer de problemen met het weer opgelost zijn. Zo regende het bijvoorbeeld in gebouwen. Verder zijn er spelfouten aangepast en zouden de games nu stabieler moeten draaien.

De update is per direct beschikbaar en uitgebracht voor alle consoles, met uitzondering van de Nintendo Switch; die update wordt ergens in de komende dagen verwacht.

Rockstar Games had eerder al zijn excuses aangeboden voor de staat waarin de games zijn uitgebracht. Volgens het bedrijf voldeden de spellen niet aan de kwaliteitseisen.