SpaceX-directeur Elon Musk heeft werknemers in een e-mail laten weten dat de productie van Raptor-motoren zo ver achter loopt dat het bedrijf "een reëel risico loopt op faillissement". Dat schrijft onder meer SpaceExplored, dat de gelekte e-mail in handen kreeg.

De Raptor-motoren zijn een belangrijk onderdeel voor de Starship-raket van Spacex, waarmee uiteindelijk mensen naar de maan moeten gaan. Prototypes van die raket zijn al een aantal keer getest, maar volgens de planning zal er pas in januari of februari voor het eerst een Starship in een baan rond de aarde gelanceerd worden.

In zijn mail schrijft Musk dat SpaceX volgend jaar zeker elke twee weken een Starship moet lanceren om het bedrijf boven water te houden. Dat kan de productie van Raptor-motoren op dit moment niet aan.

Starship is ook essentieel om een nieuwe versie van Starlink-satellieten, die internet op aarde bieden, naar de ruimte te brengen. De huidige satellieten vormen volgens Musk een "financieel zwak" netwerk.

Het was al bekend dat de productie van de motoren met problemen kampte, maar nu zegt Musk dat die "veel ernstiger zijn dan eerder bekend was". De directeur zei het hele weekend door te werken en vroeg werknemers hetzelfde te doen. "We hebben alle handen nodig om te herstellen van deze situatie, die eerlijk gezegd een ramp is", schrijft Musk.

Het is niet duidelijk of SpaceX daadwerkelijk in zwaar financieel weer verkeert. Het bedrijf heeft nog niet officieel op de gelekte e-mail gereageerd.