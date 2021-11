Twitter kan voortaan beelden offline halen van mensen die geen toestemming hebben gegeven voor publicatie, schrijft het bedrijf dinsdag in een blogbericht. Het gaat hierbij zowel om de maker van het beeld als degene die geportretteerd is.

Het socialemediabedrijf heeft daarmee zijn bestaande beleid rond het delen van privégegevens aangepast. Eerder was het al verboden om informatie zoals telefoonnummers en adressen op Twitter te delen. Ook dreigen met publicatie mag niet.

Voortaan kan Twitter ook ingrijpen als persoonlijke beelden worden gedeeld, zonder toestemming van de eigenaar. "Dit soort foto's en video's kunnen mogelijk de privacy van een persoon schaden", schrijft Twitter. "Dat kan leiden tot emotionele of fysieke schade."

Volgens het bedrijf kan het delen van persoonlijke beelden "een disproportioneel effect hebben op vrouwen, activisten en minderheden". Als Twitter een melding binnenkrijgt dat een bericht media bevat zonder goedkeuring, zal het techbedrijf ingrijpen.

Overigens geldt de regel niet voor media waarin publieke figuren te zien zijn of als beelden gebruikt worden door nieuwssites. "We kijken altijd naar de context om te bepalen welke beelden wel of niet op het platform mogen blijven staan", meldt Twitter.