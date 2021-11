NASA heeft dinsdag een ruimtewandeling afgeblazen voor twee Amerikaanse astronauten aan boord van het International Space Station (ISS), meldt ABC News. De ruimtevaartorganisatie ontdekte een stuk ruimtepuin dat het ISS nadert.

De astronauten Kayla Barron en Thomas Marshburn zouden een kapotte antenne gaan vervangen aan de buitenkant van het ISS. NASA-personeel op aarde ontdekte echter dat een stuk ruimtepuin op weg naar het ISS was en mogelijk gevaarlijk dichtbij zou komen.

Omdat er geen tijd was om de situatie te onderzoeken, werd besloten de wandeling uit te stellen. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege een naderend stuk puin. De wandeling kan nu pas over een paar dagen plaatsvinden, maar wanneer precies is nog niet bekend.

Ook is nog onduidelijk om wat voor ruimtepuin het precies gaat. Wel zegt NASA dat de astronauten vanwege het puin 7 procent meer risico liepen op een lek tijdens hun ruimtewandeling, als gevolg van een Russische satelliet die recent door Rusland zelf met een raket werd opgeblazen. Dat risico viel volgens NASA echter binnen de geaccepteerde grenzen.

Rusland blies half november een satelliet op, waardoor een wolk van brokstukken ontstond. Het gaat om ruim vijftienhonderd grotere fragmenten en honderdduizenden kleinere stukjes schroot, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS noemde het handelen van Rusland "gevaarlijk en onverantwoordelijk".