TomTom heeft dinsdagmiddag IndiGO aangekondigd, een nieuw besturingssysteem voor de digitale cockpit (het dashboardscherm) in de auto. Met het systeem wil het Nederlandse bedrijf apps, diensten en persoonlijke voorkeuren van de automobilist samenbrengen in één scherm.

IndiGO is een softwaresysteem dat door fabrikanten zelf in auto's kan worden gebouwd. Het besturingssysteem maakt draadloos verbinding met de telefoon van de bestuurder en laadt de persoonlijke instellingen en voorkeuren om het dashboardscherm naar smaak in te richten.

Op het scherm zijn vervolgens verschillende vensters te zien. Daarmee kan de bestuurder apps of diensten besturen of instellingen in de auto bedienen. Zo is het mogelijk om te navigeren, maar ook om muziek aan te zetten en de temperatuur in de auto aan te passen, zonder daarvoor van scherm te wisselen.

Naast aanraakbediening op het scherm werkt IndiGO ook met besturing via knoppen op het stuur of via spraakbediening. In de presentatie van TomTom gebruikte directeur Harold Goddijn daarvoor Amazon Alexa. Die spraakassistent biedt nog geen Nederlandse taalondersteuning.

Goddijn zegt dat veiligheid van de weggebruiker hoog in het vaandel staat bij het gebruik van IndiGO. Als een bestuurder wil antwoorden op een binnengekomen bericht, kan dat alleen als het systeem dat veilig acht, bijvoorbeeld als de auto stilstaat voor een verkeerslicht.

'Snellere ontwikkeling voor fabrikanten'

Omdat IndiGO een open platform is dat draait op het Android Automotive Operating System (AAOS), moet het makkelijk zijn voor autofabrikanten om apps en diensten toe te voegen aan het systeem. Het systeem is zo gemaakt dat de software makkelijk aangepast kan worden door autofabrikanten. Die basis heeft volgens TomTom een groot voordeel voor fabrikanten, die daardoor mogelijk maanden minder werk hebben aan softwareontwikkeling.

Het is nog niet duidelijk of, en zo ja, in welke auto's IndiGO wordt gebouwd. Ook is niet bekend wanneer het systeem voor bestuurders in gebruik kan worden genomen.