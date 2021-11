Bijna drie kwart (72 procent) van de Nederlanders van twaalf jaar of ouder bezit één of meerdere slimme apparaten. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderzoek is gehouden onder 6.500 mensen van twaalf jaar en ouder. Volgens het CBS worden vooral slimme meters voor water, gas of stroom veel gebruikt. 59 procent had zo'n apparaat in huis. Ook gaf een kwart van de mensen aan een slimme thermostaat te gebruiken.

Daarnaast had bijna 20 procent van de mensen slimme accessoires, zoals een smartwatch of een bewegingsmeter. Twee op de tien mensen gaven aan gebruik te maken van een virtuele assistent zoals Siri of Alexa om bijvoorbeeld een speaker te bedienen.

Slimme verlichting, stekkers of andere systemen voor slim wonen zijn minder populair. 14 procent van de mensen gaf aan daar gebruik van de maken. 11 procent maakt gebruik van slimme rookmelders, beveiligingscamera's of andere veiligheidssystemen. Slechts 6 procent had slimme huishoudelijke apparaten in huis, zoals een robotstofzuiger of koelkast die met het internet verbonden is.

Van de mensen die aangaven thuis geen slimme apparaten of systemen te gebruiken, noemde 77 procent als reden hier geen behoefte aan te hebben.