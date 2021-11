Aan het eind van de maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze keer: Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042, Shin Megami Tensei V en Grand Theft Auto: The Trilogy.

Call of Duty: Vanguard

Platform: pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Score: 3,5 ster

De nieuwste Call of Duty-telg is geen slechte game: het is een solide shooter die vooral leunt op zijn multiplayerstand. De voornaamste toevoeging daarbij is Champion Hill, een soort afvalrace waarbij je het tegen andere spelers opneemt.

Het is tegelijkertijd allesbehalve een revolutionair spel. In de kern lijkt Vanguard op bijna iedere andere voorgaande Call of Duty, met wat kleine nieuwigheden die de spelformule onvoldoende weten op te schudden.

De stap terug naar de Tweede Wereldoorlog als setting voelt na jarenlang moderne oorlogsvoering fris, maar tegelijkertijd durft het spel in zijn verhaalcampagne geen risico's te nemen. Het resultaat is een aardige popcorngame die je snel weer vergeten bent.

Battlefield 2042

Platform: pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Score: 2,5 ster

Waar Call of Duty terugkeert naar het verleden, speelt schietspel Battlefield 2042 zich juist af in de nabije toekomst. Dat oogt in elk geval leuk: tijdens potjes vliegen spelers in wingsuits langs en heb je allerlei futuristische gadgets tot je beschikking.

In de praktijk pakt de nieuwste Battlefield alleen wat minder goed uit. Het spel zit vol met foutjes en vastlopers. Zo kwamen we bijvoorbeeld vaak vast te zitten, waardoor we niet konden rondlopen tot een andere speler ons doodschoot. Uitgever EA belooft beterschap en de game mettertijd te repareren, maar op dit moment is het spelen van Battlefield vooral frustrerend.

Het is vooral een game om samen met vrienden te spelen - zodra de bugs zijn opgelost. Potjes kunnen met 128 man tegelijkertijd gespeeld worden. Daardoor voelt een sessie al snel aan als een echt slagveld. Een solosessie kan juist weer overweldigend aanvoelen.

Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl

Platform: Nintendo Switch

Score: 3 sterren

Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl zijn remakes van oude klassiekers, die weinig durven af te wijken van de oude games. Goed nieuws voor fans, maar voor nieuwkomers lastig om in te komen.

Shin Megami Tensei V

Platform: Nintendo Switch

Score: 4 sterren

Demonisch rollenspel waarin je vlak na de apocalyps wakker wordt en pacten moet sluiten met demonen om samen tegen andere monsters te vechten. Het resultaat is een soort Pokémon voor volwassenen, waarin je bij beurtelingse gevechten tactisch moet nadenken.

Shin Megami Tensei is soms een moeilijke game, maar wordt nooit frustrerend. In plaats daarvan prikkelt het spel je om voorzichtig te zijn en alles wat je tot je beschikking hebt goed te gebruiken.

Het achterliggende verhaal is wat tam en zelfs wat saai, vooral vergeleken met de Persona-games die de ontwikkelaar eerder maakte. Het is duidelijk vooral een verhaal dat je moet motiveren om al die lange kerkers in te duiken en verder te komen.

Dat maakt Shin Megami Tensei wat traditioneel, maar het diepgravende vechtsysteem en de vrij verkenbare wereld maken het uiteindelijk een prima spel.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Platform: pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Android, iOS

Score: 1 ster

Een heruitgave van Grand Theft Auto III, Vice City en San Andreas. Ontwikkelaar Rockstar beloofde de ultieme versie van die drie games, met een nieuw gestileerd uiterlijk waardoor ze ondanks hun leeftijd fris en modern moesten aanvoelen.

De realiteit blijkt anders. Alle drie de games in dit pakket zitten vol bugs en andere problemen, waardoor onze testversie bijna continu stotterde tijdens het spelen. De visuele verbeteringen zijn in de praktijk ook zelden verbeteringen: bij hevige regen in San Andreas kun je bijvoorbeeld amper zien wat er op het scherm gebeurt.

De opnieuw vormgegeven personages zijn haast onherkenbaar en cartoonesk. Het voelt alsof Rockstar de games met een paar snelle handelingen probeerde te moderniseren, maar verder niet heeft gekeken of het er ook goed uitzag.

Rockstar heeft inmiddels excuses gemaakt voor deze ondermaatse versies en hoopt ze beter te maken. Totdat die belofte is waargemaakt, zouden wij deze game niet kopen.