Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan nog niet zeggen wanneer mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren tegen het coronavirus, toch een tijdelijke QR-code kunnen krijgen.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vertelde twee weken geleden in de Tweede Kamer dat dit binnenkort mogelijk zou moeten worden. Hij verwachtte toen dat het nog enkele weken zou duren voordat de procedure van aanvraag, beoordeling en mogelijke verstrekking in werking treedt.

Uit navraag blijkt echter dat nog niet duidelijk is per wanneer deze mensen een QR-code kunnen aanvragen. "We zijn aan het verkennen hoe deze mensen toch een coronatoegangsbewijs kunnen krijgen", aldus een woordvoerder. "We bekijken hoe het beoordelingsproces het beste georganiseerd kan worden. Daarnaast zijn de medische criteria belangrijk waaronder iemand in aanmerking kan komen voor een uitzonderings-QR."

Het gaat volgens het ministerie uitdrukkelijk niet om mensen die zich niet wíllen laten vaccineren of dénken dat het vaccin niet goed voor hen is. Deskundigen brachten eerder ook naar voren dat sommige mensen met kwalen ervan uitgaan dat een coronavaccin voor hen niet goed is, maar het tegengestelde is volgens hen juist het geval.

Politieke partijen schatten dat het gaat om enkele duizenden mensen die nu buiten hun schuld om niet kunnen deelnemen aan het openbare leven. Volgens het ministerie zijn er geen exacte cijfers bekend, maar gaat het om een "zeer kleine groep mensen".