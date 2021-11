Rabobank kampte dinsdagmiddag vanaf ongeveer 12.30 uur met een storing waardoor particuliere en zakelijke klanten niet konden inloggen. De problemen op de app en de website werden rond 16.45 uur opgelost, meldt een woordvoerder van de bank.

Het is niet bekend waardoor de storing werd veroorzaakt. De problemen zorgden er wel voor dat Rabobank-klanten niet konden inloggen bij internetbankieren op de web of via de app. Zij konden wel betalingen ontvangen.

Het kan zijn dat mensen nog een melding ontvangen bij het inloggen, waarin staat dat de app door een storing "beperkt beschikbaar" is.