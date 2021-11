Topman Jack Dorsey kondigde maandag aan na zestien jaar te vertrekken bij Twitter. Volgens hem is het tijd dat het bedrijf zonder oprichters verdergaat.

"Ik hou van Twitter", twitterde de 45-jarige Dorsey zondag nog. Blijkbaar hintte hij op zijn aanstaande vertrek. Want hoewel hij per direct vertrekt, zegt hij altijd van Twitter te blijven houden.

Dorsey richtte het sociale medium op in 2006. Dat deed hij samen met Evan Williams, Noah Glass en Biz Stone, met wie hij het bedrijf Obvious Corporation had. Dorsey had leren programmeren op de middelbare school en schreef zelf de software waar Twitter in het begin op draaide.

In de beginjaren was Dorsey ook de CEO, totdat Williams hem in 2008 opvolgde. In 2015 keerde Dorsey terug als topman. Onder zijn leiding kwam er onder meer een verbeterde versie van het verificatiesysteem waarmee blauwe vinkjes kunnen worden aangevraagd. Zo moesten mensen voortaan een kopie van een identiteitsbewijs aanleveren om hun identiteit te laten verifiëren.

Jack Dorsey wordt beschouwd als een van de invloedrijkste personen in de wereld van sociale media.

Dorsey is geen doorsnee topman

Hoewel Dorsey wordt gezien als een van de invloedrijkste personen als het aankomt op de rol van sociale media wereldwijd, was hij geen doorsnee topman. Naast zijn werk als CEO bij Twitter staat hij ook aan het roer van betalingsbedrijf Square. Ook wilde hij Silicon Valley, een regio in de buurt van San Francisco waar veel techbedrijven zijn gevestigd, verlaten voor Afrika.

Daarnaast staat hij bekend om zijn uiterlijk en bijzondere levensstijl. Dorsey heeft vaak een opvallende baard, volgt strenge diëten (waaronder een waarbij hij maar vijf keer per week at) en dompelt zich regelmatig onder in ijsbaden. Ook doucht hij koud.

Vertrek komt niet uit de lucht vallen

Hoewel het vertrek van Dorsey niet uit de lucht komt vallen, is het voor sommigen toch onverwacht. De activistische investeerder Elliott Management zou begin 2020 al hebben opgeroepen tot het vertrek van Dorsey. De topman zou Twitter vanwege zijn werk voor Square te weinig aandacht geven.

Uiteindelijk bereikten de twee partijen een akkoord, waardoor Dorsey bij Twitter kon blijven. Elliott Management en een ander investeringsbedrijf kregen een zetel in het Twitter-bestuur. Het is onduidelijk of Elliott Management een rol speelt in het vertrek van Dorsey.

'Verdrietig, maar ook blij'

Volgens Dorsey is dat in ieder geval niet zo: "Ik wil dat jullie allemaal weten dat dit mijn beslissing was en dat erachter sta. Het was natuurlijk wel een moeilijke keuze. Ik hou van Twitter en van jullie. Ik ben verdrietig, maar toch ook blij", twitterde Dorsey maandag.

Dorsey wordt opgevolgd door Parag Agrawal, die nu nog technologiemanager bij het platform is. Het is aan hem om iets te doen met de kritiek die het sociale medium krijgt. Zo kampt Twitter bijvoorbeeld met gebruikers die desinformatie verspreiden.