CD Projekt heeft in het afgelopen kwartaal 30 procent minder nettowinst geboekt in vergelijking met een jaar geleden, bleek maandag bij een presentatie voor aandeelhouders. Volgens de Poolse gameontwikkelaar komt dat door onder meer de hoge kosten die het bedrijf maakt bij het updaten van Cyberpunk 2077.

CD Projekt behaalde in het derde kwartaal een nettowinst van 16,3 miljoen Poolse zloty (ruim 3,4 miljoen euro). Analisten hadden een nettowinst van 36 miljoen zloty verwacht.

"De daling van de nettowinst is voornamelijk te wijten aan de kosten in verband met het upgraden van Cyberpunk 2077 en verkennend werk voor nieuwe projecten in een vroeg ontwikkelingsstadium", schrijft CFO Piotr Nielubowicz.

De release van Cyberpunk 2077 is allesbehalve probleemloos verlopen. Het spel werd eerder door Sony uit de PlayStation-store gehaald na massale klachten van gamers over fouten en haperingen.

De ontwikkelaar behaalde overigens wel een hogere omzet. CD Projekt draaide in het afgelopen kwartaal een omzet van 144 miljoen zloty (ruim 30,7 miljoen euro), bijna 40 procent meer dan een jaar geleden. Toen was Cyberpunk 2077 nog niet uit.