Een van 's werelds grootste producenten van windturbines is slachtoffer geworden van gijzelsoftware. Dat bevestigt het Deense bedrijf Vestas zelf maandag.

Vestas werd op 19 november slachtoffer van ransomware. Nu tien dagen later lijkt het bedrijf zich weer te herstellen van de cyberaanval.



In een mededeling meldt het bedrijf dat er samen met externe partners hard is gewerkt om alle computersystemen weer werkend te krijgen. Bijna alles werkt weer volgens directeur Henrik Andersen. Het functioneren van windturbines zou niet zijn verstoord.



Andersen vermoedt dat de gijzelsoftware alleen interne systemen op slot heeft gezet. Wel zijn er bedrijfsgegevens door de criminelen gedownload. Er wordt nog onderzocht welke data precies zijn uitgelekt.



Het is niet bekend of Vestas losgeld heeft betaald om weer toegang te krijgen tot de eigen computersystemen.