Meta, de nieuwe naam van Facebook, zou het gifjesplatform GIPHY toch niet mogen overnemen van de Britse mededingingsautoriteit CMA, meldt The Financial Times maandag.

GIPHY is een database van gif-animaties voor sociale media en chatapps. Daarmee kunnen gebruikers chatgesprekken of berichtjes op sociale media opleuken. De animaties kunnen ook gebruikt worden voor reclames.

Meta kocht GIPHY in mei vorig jaar, naar verluidt voor 400 miljoen dollar (zo'n 340 miljoen euro). De overname was logisch: de helft van alle animaties die vanuit GIPHY worden verstuurd, verschijnt op apps of websites van het bedrijf.

Volgens The Financial Times is de mededingingsautoriteit van plan om de deal terug te draaien. Het zou de eerste keer zijn dat de CMA dat doet, blijkt uit een rapport dat de krant heeft ingezien.

Meta en de CMA hebben nog niet op het nieuws gereageerd. De verwachting is dat er de komende dagen meer details bekend worden gemaakt.