De Duitse cloudsoftwareontwikkelaar Nextcloud heeft een klacht ingediend over Microsoft bij de Duitse mededingingsautoriteit. Volgens de ontwikkelaar heeft Microsoft een dominante marktpositie, die het bedrijf misbruikt, schrijft Der Spiegel vrijdag.

Nextcloud vindt dat het Amerikaanse bedrijf te ver gaat bij de integratie van zijn eigen clouddienst OneDrive met zijn Office-softwarepakketten. De clouddienst wordt regelmatig aan Windows-gebruikers getoond, bijvoorbeeld bij het opslaan van documenten, stelt Nextcloud.

In de brief van de cloudsoftwareontwikkelaar aan de mededingingsautoriteit staat dat Microsoft een "uniek digitaal ecosysteem heeft gecreëerd in verschillende strategisch belangrijke markten in de digitale sector".

Daarbij wijst Nextcloud onder andere naar Microsofts zoekmachine Bing en de vergaderapp Teams. Het ecosysteem zou het "moeilijk maken voor derden om te concurreren met Microsoft".

De klachten over Microsofts marktpositie in Europa zijn niet nieuw. Vorig jaar diende berichtenapp Slack een klacht over Teams in bij de Europese Commissie. Slack claimt dat Microsoft zijn chatdienst illegaal onderdeel heeft gemaakt van het Office-pakket, zodat Microsoft-klanten er niet omheen kunnen.