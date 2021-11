Tijdens een grote politieactie zijn eerder dit jaar wereldwijd 1.003 cybercriminelen opgepakt, meldt de internationale politieorganisatie Interpol vrijdag. Ook is er 27 miljoen dollar (24 miljoen euro) onderschept en zijn 2.300 rekeningen geblokkeerd.

De actie, die operatie HAECHI-II heet, vond plaats tussen juni en september van dit jaar. De arrestaties zijn uitgevoerd in twintig landen, waaronder Spanje en Roemenië. De aangehouden cybercriminelen worden verdacht van verschillende online misdrijven, zoals investeringsfraude en het onderhouden van illegale online casino's.

In een zaak in Colombia had een bende omgerekend 14 miljoen euro buitgemaakt door zich voor te doen als de advocaten van een textielbedrijf. De bende stuurde een mail naar het bedrijf met de vraag of het geld wilde overmaken naar twee Chinese rekeningen van de criminelen.

Toen de helft van het geld was overgemaakt, kwam het textielbedrijf achter het bedrog en schakelde het de Colombiaanse politie in. Met de hulp van Interpol wist de politie 94 procent van het overgemaakte bedrag terug te krijgen.

Niet-officiële Squid Game-app maakt financiële slachtoffers

Ook merkt Interpol op dat cybercriminelen steeds meer misbruik maken van populaire trends om slachtoffers te maken. Zo noemt de organisatie een malafide app die de naam van de populaire Zuid-Koreaanse Netflix-serie Squid Game misbruikt. Via de app kunnen hackers toegang krijgen tot de factureringsgegevens van de gebruiker en daarmee dure abonnementen afsluiten, zonder dat de gebruiker daar toestemming voor geeft.

"Online oplichtingspraktijken waarbij malafide apps worden gebruikt, veranderen even snel als de culturele trends die ze op een opportunistische manier misbruiken", zegt Interpol-topman José De Gracia. "Het delen van informatie over opkomende bedreigingen is van vitaal belang voor de politie om de slachtoffers van online fraude te kunnen beschermen."