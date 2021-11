Een zeventienjarige jongen uit Zeist, die is aangehouden voor opruiing via de berichtendienst WhatsApp, heeft een online gebiedsverbod gekregen. Dit houdt in dat hij geen "online uitlatingen mag doen die kunnen leiden tot wanorde", schrijft gemeente Utrecht.

Het online gebiedsverbod is opgelegd door de burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma. Als de verdachte zich niet aan het verbod houdt, dan moet hij een dwangsom betalen van 2.500 euro.

"We zien steeds vaker online oproepen die leiden tot wanordelijkheden en rellen. Met deze gerichte interventie pakken we dit gedrag bij de bron aan.", zegt Dijksma. Hoe lang het verbod blijft gelden, is niet bekend.

De jongen wordt ervan verdacht dat hij dreigende en opruiende berichten had gepost, waarin hij opriep om vrijdagavond te gaan rellen in de stad Utrecht. Na onderzoek van de politie is de verdachte donderdagavond aangehouden.

Naast de jongen uit Zeist zijn er ook een 15-jarige jongen en drie mannen van 28, 31 en 46 jaar uit het Utrechtse Lopik om dezelfde reden aangehouden. Er kunnen nog meer arrestaties volgen, schrijft de politie vrijdag.