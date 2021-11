Een nieuw wetsvoorstel moet de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) tijdelijk meer ruimte geven om onderzoek te doen naar andere landen met een "offensief cyberprogramma". Dat schrijft de NOS vrijdag op basis van eigen bronnen.

De diensten kunnen door de nieuwe wet mogelijk makkelijker hacks op computersystemen van die landen uitvoeren. Op dit moment moeten de inlichtingendiensten daar nog toestemming voor vragen van hun toezichthouders, maar dat is straks niet steeds meer nodig.

Hoe het wetsvoorstel er verder precies uitziet, blijft onduidelijk. "We zien de cyberdreiging van deze landen gericht op Nederland toenemen", meldt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de NOS. "Het doel van de tijdelijke wet is om de diensten meer armslag te geven daarnaar."

Het wetsvoorstel is vrijdagmiddag besproken in de ministerraad, maar die heeft er nog geen besluit over genomen. De toezichthouders van de inlichtingendiensten moeten dat eerst nog doen, schrijft de NOS.

Welke landen het doelwit zijn in de nieuwe wet, is niet duidelijk. China, Rusland en Iran worden ervan beschuldigd de afgelopen tijd aanvallen op Nederland en andere westerse landen te hebben uitgevoerd. De bevoegdheden zouden kunnen worden ingezet tegen die landen. NU.nl heeft het ministerie om een reactie gevraagd, maar het departement was vrijdag niet direct bereikbaar.