Israëlische bedrijven die cyberveiligheidstechnologie zoals spionagesoftware verkopen, mogen dat nog maar aan 37 landen doen. Eerst waren dit er 102, maar de Israëlische overheid heeft het aantal landen waaraan geleverd mag worden verkleind, meldt techwebsite CTech.

NSO Group levert spionagesoftware aan landen en overheden waarmee mensen via hun telefoon kunnen worden afgeluisterd.

Onlangs is het Israëlische bedrijf NSO Group aangeklaagd door Apple en op de zwarte lijst van de VS gezet. Verschillende advocaten, journalisten en activisten zijn de afgelopen jaren bespioneerd met de spionagesoftware, bleek afgelopen zomer uit onderzoek van onder meer Amnesty International.

De software van NSO Group is omstreden, omdat een infectie ermee erg lastig te ontdekken is en het niet duidelijk is aan wie en aan welke landen NSO Group de software levert en heeft geleverd.

Op de lijst staan nu nog vooral westerse landen, schrijft CTech. Ook Nederland zit erbij. Landen als Marokko, Mexico en Saoedi-Arabië staan er niet meer op, waardoor onder meer NSO Group geen software meer aan die landen mag verkopen.

Saoedi-Arabië is een van de landen die waarschijnlijk gebruikmaakte van de software (beter bekend als Pegasus) die wordt geleverd door NSO Group. Pegasus werd gebruikt om familieleden en mensen rond Jamal Khashoggi in de gaten te houden. Khashoggi was columnist voor The Washington Post. Hij werd in Turkije vermoord door vermoedelijk huurmoordenaars die in opdracht van Saoedi-Arabië werkten.