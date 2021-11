Frankrijk gaat ergens in de komende maanden beginnen met het testen van vliegende taxi's, meldt persbureau Bloomberg. Deze taxi's moeten mensen gaan vervoeren tijdens de Olympische Zomerspelen, die in 2024 in het land worden gehouden.

De vervoermiddelen zullen buiten Parijs worden getest. Het doel is om twee speciale vliegroutes te creëren. De eerste route moet de vliegvelden Charles de Gaulle en Le Bourget met elkaar verbinden. De andere route verbindt twee buitenwijken in het zuidwesten van de Franse hoofdstad.

Ontwikkelaars Volocopter, Airbus, Vertical Aerospace, Lilium en Joby Aviation zijn bij het project betrokken. Ze gaan er samen met de Franse burgerluchtvaartautoriteit mee aan de slag. De landings- en startzones op het vliegveld Pontoise-Cormeilles-en-Vexin zijn eerder dit jaar al aangepast voor de tests.

In de afgelopen jaren zijn vergelijkbare taxiprojecten opgestart, waaronder in Duitsland. Daar maakte de eerste vliegende taxi in 2019 een testvlucht.