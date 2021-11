Het ministerie van Volksgezondheid zegt een nieuwe manier gevonden te hebben om frauduleuze QR-codes uit de CoronaCheck-app te weren. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie donderdag aan NU.nl na berichtgeving door de NOS.

Frauduleuze QR-codes, die bijvoorbeeld op illegale wijze zijn verkregen, verdwijnen voortaan uit de CoronaCheck-app. Op de achtergrond checkt de app constant of een code op de zwarte lijst staat, waardoor die niet meer kan worden ingeladen. Details over de werking hiervan geeft het ministerie niet "om fraudeurs niet in de kaart te spelen".

Ook kunnen maatregelen genomen worden tegen mensen die valse QR-codes gebruiken als van hen persoonsgegevens bekend zijn. Het ministerie zegt die gegevens te overhandigen aan de politie. "Het gebruiken en aanbieden van deze codes is strafbaar", zegt de woordvoerder. "Dus het kan zijn dat de politie vervolgens actie onderneemt, bijvoorbeeld door de frauderende persoon een boete op te leggen."

Op sociale media, in online groepen en op het darkweb worden veel frauduleuze vaccinatiebewijzen aangeboden. Begin november schreef de NOS al dat er valse QR-codes in omloop waren. Vervolgens werden tientallen van dat soort codes door het ministerie geblokkeerd. Later bleek dat er duizenden valse QR-codes in omloop zijn gebracht door grootschalige fraude bij de GGD op Schiphol. Het ministerie deed aangifte tegen een testaanbieder die vermoedelijk valse bewijzen uitgaf.