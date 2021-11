Nederlanders delen hun betaalde Spotify-, Apple Music- en Deezer-account niet vaak met anderen. Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper. Slechts 4 procent van de Nederlanders die een dergelijke betaalde dienst gebruiken, doet dat via het account van iemand anders.

Jongeren delen hun abonnementen het vaakst. In de leeftijdscategorie van zestien tot negentien jaar gebruikt 8 procent van de mensen een betaald account van iemand anders om in te loggen bij muziekdiensten.

Bij videostreamingdiensten zoals Netflix, Videoland, Amazon Prime en Disney+ wordt veel vaker een account van iemand anders gebruikt. 25 tot 30 procent van de gebruikers van een betaald abonnement doet dat via het account van iemand anders, meldt Telecompaper aan NU.nl.

Dat is te verklaren, zegt Tim Wijkman van het onderzoeksbureau. "Accounts bij apps als Spotify zijn vaak persoonlijker en er kan vaak enkel muziek worden afgespeeld door één gebruiker tegelijkertijd. Dit maakt het delen van een account lastiger dan bij bijvoorbeeld Netflix, dat abonnementen aanbiedt, waarmee je met meerdere mensen tegelijkertijd kunt kijken op hetzelfde account."

Uit het onderzoek blijkt verder dat Spotify veruit de meestgebruikte muziekstreamingdienst in Nederland is. Op 43 procent van alle telefoons in Nederland staat de app van het bedrijf geïnstalleerd. Als tweede volgt YouTube Music met een bereik van tussen de 11 en 14 procent. Apple Music (3 tot 5 procent) en Deezer (2 tot 4 procent) staan respectievelijk op de derde en vierde plaats.