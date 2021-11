Wat is de beste grote draadloze speaker voor thuis? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Welke draadloze speaker het beste bij je past, is vooral afhankelijk van hoe en waar je hem gaat gebruiken. Voor thuisgebruik is het vooral belangrijk dat de speaker wifi heeft. Voor gebruik onderweg heb je bluetooth en een goede accu nodig. En hoe groter de speaker, hoe harder hij kan en hoe beter hij vaak ook klinkt. Maar het gewicht van de speaker neemt ook toe. Een zware speaker hoeft voor thuisgebruik geen probleem te zijn, maar wel voor onderweg als je hem mee moet sjouwen.

De Consumentenbond test verschillende formaten en soorten draadloze speakers op onder meer geluidskwaliteit, gebruiksgemak, accu en energieverbruik. Er zijn in totaal 82 draadloze speakers getest die nu in de winkels verkrijgbaar zijn.

Van de vijftien geteste speakers binnen de categorie groot formaat én voor thuisgebruik komt een speaker van Bang & Olufsen als Beste uit de Test. Een speaker van Yamaha is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Bang & Olufsen Beoplay M5

Deze speaker van Bang & Olufsen (B&O) is niet goedkoop. Maar hij verslaat op dit moment wel alle concurrentie. Het is een luxe speaker in de vorm van een cilinder, met wol bekleed.

Hij blinkt uit op geluidskwaliteit. Die is echt uitstekend. Bij alle muziekgenres is het geluid helder en vol detail. De bas overheerst niet.

Naast wifi kun je ook verbinden via bluetooth. Hij heeft ook een lijningang zodat je hem met draad kunt aansluiten. De speaker heeft een internetaansluiting en je kunt muziek streamen via Spotify Connect, Google Chromecast en Apple Airplay. Er is ook een app waarmee je enkele afspeelfuncties op de speaker kunt bedienen - al zijn de instelmogelijkheden wel wat beperkt. Hij heeft geen accu.

Wat ook een minpuntje kan zijn, is het volume. Hij kan best hard, maar op feestjes is het misschien niet genoeg. Daarnaast is de kwaliteit van het geluid ook wat minder goed bij hard volume. Het geluid vervormt hoorbaar als je richting het maximale volume gaat. Verder is de wifiverbinding soms instabiel, waardoor het geluid kan gaan haperen.

Beste Koop: Yamaha MusicCast 50

Deze speaker van Yamaha is goedkoper en een goed alternatief. Wat betreft geluidskwaliteit kan hij niet tippen aan de speaker van B&O, maar Yamaha verslaat hem wel op hard volume. Juist als je de speaker goed hard zet, is de klank uitstekend.

Net als de B&O-speaker heeft hij wifi, bluetooth, een lijningang en een internetaansluiting. Ook is er een app waarmee je bepaalde afspeelfuncties kunt bedienen. Hij heeft geen accu.

Een nadeel is dat de klank minder goed is als je niet recht voor de speaker zit. Daarnaast is hij ook behoorlijk zwaar: ruim 4,3 kilo.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.