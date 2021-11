Herstelbewijzen die herstelde mensen na een besmetting met het coronavirus krijgen, zijn vanaf volgende week zeer waarschijnlijk 365 dagen geldig. Nu zijn de bewijzen nog 180 dagen te gebruiken.

De eerder aangekondigde wijziging gaat met terugwerkende kracht in. Iedereen die in de afgelopen twaalf maanden bij de GGD positief is getest, kan straks een QR-code aanvragen.

De regeling die ervoor nodig was om dit mogelijk te maken, ligt sinds maandag bij de Tweede Kamer. Als die ermee instemt, gaat de nieuwe geldigheidsduur volgende week in, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid tegen NU.nl. Het beleid wordt gewijzigd, omdat uit onderzoek is gebleken dat mensen die besmet zijn geweest langer immuun blijven dan eerder werd gedacht.

Concreet betekent de verruiming van de termijn dat meer mensen gebruik kunnen maken van hun herstelbewijs op plekken waar dit nu nodig is. Dit geldt ook wanneer mogelijk later een 2G-bewijs wordt ingevoerd. In dat geval mogen mensen daar alleen nog naar binnen als ze zijn gevaccineerd of besmet zijn geweest.

Mensen die nu in hun CoronaCheck-app al een herstelbewijs hebben dat een half jaar geldig is, kunnen de geldigheidsduur verlengen door hem met hun DigiD opnieuw aan te vragen in de CoronaCheck-app.

De verandering gaat alleen gelden voor binnenlandse herstelbewijzen. QR-codes van andere EU-burgers blijven 180 dagen geldig. Dit is zo afgesproken binnen de Europese Unie.