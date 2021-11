Agenten hebben vorige week drie personen opgepakt wegens fraude met bankpassen, meldde de politie woensdag. De passen zouden ze hebben buitgemaakt met bankhelpdeskfraude.

Bankhelpdeskfraude (ook wel spoofing genoemd) is een vorm van fraude waarbij oplichters hun slachtoffers via een bestaand telefoonnummer van een bank bellen. Zij doen zich voor als bankmedewerker om mensen geld afhandig te maken.

Sommige oplichters vertellen dat bankpassen 'geïnfecteerd' zijn geraakt en daarom vervangen moeten worden. Ze halen deze bankpassen op bij de slachtoffers.

De politie kon de verdachten aanhouden na het controleren van een auto op de Tarwelaan in Eindhoven. Een agent herkende de bestuurder van het voertuig van een spoofingzaak in Den Bosch. De inzittenden, twee mannen uit Eindhoven van 22 en 17 jaar oud, werden aangehouden.

Tijdens het doorzoeken van een huis aan de Woldberglaan werd een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 29-jarige vrouw, de zus van de 22-jarige verdachte. In de woning en in haar auto werden diverse spullen gevonden die vermoedelijk zijn gebruikt bij andere fraudegevallen.

Ook vond de politie grote hoeveelheden contant geld in het huis. Omdat dit geld vermoedelijk van illegale activiteiten afkomstig is, is het door de agenten in beslag genomen. De politie onderzoekt de mogelijkheid om de goederen als crimineel vermogen aan te merken en af te pakken.

De vrouw en de jongste verdachte zijn na hun verhoor vrijgelaten, maar blijven wel verdachten in de zaak. De 22-jarige man is voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft nog twee weken vastzitten.