Spotify laat vanaf nu liedteksten zien zodat je kunt meezingen met je favoriete muziek en de Berichten-app van Google kan nu beter omgaan met berichten van iPhone-gebruikers. Dit zijn de apps van de week.

Spotify

Spotify heeft een aantal opvallende updates doorgevoerd. Wat je waarschijnlijk als eerste tegenkomt, is de optie om liedteksten erbij te pakken. Tijdens het luisteren hoef je alleen vanaf onderin het scherm naar boven te swipen. De tekst loopt dan automatisch met de muziek mee. Stukken tekst kunnen ook als een plaatje gedeeld worden op sociale media.

Daarnaast is de shuffleknop weg bij albums. Na kritiek van zangeres Adele heeft Spotify besloten om de losse liedjes in albums niet meer standaard willekeurig af te spelen. Albums starten vanaf nu dus gewoon bij het eerste nummer. Daarna is shuffle wel in te schakelen.

Verder is het voor Nederlandse podcastmakers nu mogelijk om content aan te bieden waar luisteraars voor moeten betalen. Vaak gaat dat om een bonusaflevering. De eerste drie podcasts die deze betaaloptie aanbieden zijn Lekker Lullen de Podcast, Maarten van Rossem - De Podcast en Pa en de Politiek.

Download Spotify voor Android of iOS (gratis).

Berichten

De berichtenapps van Apple en Google gaan niet altijd even goed met elkaar om. Google doet nu zijn best om een functie van Apple zo goed mogelijk te vertalen voor Android-gebruikers.

Bezitters van een iPhone kunnen in hun berichtenapp een reactie op tekstberichtje plakken, zoals een duimpje omhoog of een hartje. Deze wordt dan in de hoek van het bericht geplaatst. Chatten Android-gebruikers met iemand die een iPhone heeft, dan worden deze reacties als losse tekstberichten verstuurd. Daardoor wordt een gesprek al snel onoverzichtelijk.

Daar lijkt nu een einde aan te komen, want Google rolt een update voor zijn berichtenapp uit waardoor deze reacties worden vertaald naar emoji. Deze emoji's worden in dezelfde hoek van de berichten geplaatst. Tik je er op, dan zegt Google er wel bij dat ze vertaald zijn en verstuurd zijn vanaf een iPhone.

Download Berichten voor Android (gratis).

PUBG: New State

Het vervolg op de extreem populaire game PlayerUnkonwn's Battleground en zijn smartphoneversie PUBG: Mobile is nu te spelen. PUBG: New State is exclusief voor smartphones verkrijgbaar.

In de game duik je nog steeds met honderd spelers op een eiland, terwijl het speelgebied krimpt. Iedereen verzamelt daarom snel wapens en bepantsering om zichzelf te verdedigen. Uiteindelijk blijft er slechts één speler over.

Niet alleen het basisconcept is gelijk in dit vervolg, maar ook qua interface, wapens en andere zaken lijkt New State op het origineel. Er zijn wel vernieuwingen. Zo kunnen items per drone worden geleverd. Ook biedt de game een Team Deathmatch-modus, maar deze modus is nog maar op een enkele kaart te spelen.

PUBG: New State moet zich nu vooral gaan bewijzen met nieuwe content. De basis is, in tegenstelling tot de slordige introductie van het origineel, nu goed. Daar kan op voort worden gebouwd.

Download PUBG: New State voor Android of iOS (gratis).

135 Bekijk de trailer van PUBG: NEW STATE