WhatsApp gaat zijn eigen tool voor het maken van stickers uitrollen. Dat begint bij de webversie van WhatsApp, waar je afbeeldingen van je computer gemakkelijk kunt veranderen in een sticker.

Gesprekken in WhatsApp zijn op te leuken met emoji's, gifjes en stickers. Stickers zijn de nieuwste categorie, maar gaan al een tijdje mee.

Het zijn kleine plaatjes die uit bijvoorbeeld een foto zijn geknipt en je regelmatig opnieuw kunt gebruiken.

Om zelf stickers te maken, moest je tot nu toe een extra app downloaden op je smartphone. Dat hoeft straks niet meer, want WhatsApp komt met een eigen tool.

Stickers maken met Sticker Maker Studio

Als je nu op je smartphone stickers wil maken, download je een app als Sticker Maker Studio (op Android of iOS). Met deze app kun je op een redelijk simpele manier complete stickerverzamelingen maken. In de app tik je op 'Nieuw stickerpack toevoegen' en volg je de stappen.

WhatsApp wil natuurlijk graag dat je in de app blijft. Daarom wordt het ook mogelijk om binnen de app stickers te maken. Vooralsnog blijft de optie beperkt tot de webversie van WhatsApp, maar de functie wordt later ongetwijfeld nog aan de smartphoneapp toegevoegd.

Voorbeelden van stickers.

Stickers maken in de webversie van WhatsApp

Om via WhatsApp stickers te maken, ga je op een computer naar de webversie. Mogelijk moet je die eerst nog koppelen met je smartphone. Daarvoor ga je naar de instellingen van de app en kies je voor 'Gekoppelde apparaten'. Druk op de blauwe knop met 'Koppel een apparaat' en scan de QR-code op het beeldscherm van je computer.

Ga naar een gesprek en kijk dan bij de stickers. Daar zie je een grote plusknop met de tekst 'Maken' staan. Klik hierop om zelf een sticker te maken. Je wordt dan direct gevraagd een afbeelding te uploaden. Kies de afbeelding waar je graag een sticker van wil maken en bewerk vervolgens die afbeelding.

Opties voor het bewerken van de stickers

Het aantal bewerkopties is beperkt, maar er zijn genoeg manieren om een leuke sticker te maken. Met het schaartje maak je een speelse uitsnede van het onderwerp. Met de emojiknop voeg je emoji's toe en met de stickerknop voeg je stickers toe. Dat kunnen ook memoji's zijn die je met een iPhone hebt gemaakt. Je kunt vervolgens met de tekstknop tekst toevoegen en met de potloodknop tekenen op de sticker.

Als de sticker klaar is, moet je die wel direct verzenden. Tussendoor opslaan is helaas geen optie. Na het verzenden kun je de sticker op je smartphone aan je favorieten toevoegen door erop te tikken. Vervolgens is de sticker in al je gesprekken te gebruiken.

Binnenkort vind je deze functie waarschijnlijk ook in de WhatsApp-app. Daar vind je dan dezelfde knop, kun je alle foto's op je telefoon gebruiken en heb je dezelfde mogelijkheden om de sticker te bewerken.