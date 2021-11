Een 29-jarige man uit het Zuid-Hollandse Rijnsburg is woensdag veroordeeld voor het bedreigen van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op Facebook. De man heeft een gevangenisstraf van acht weken opgelegd gekregen, waarvan vier voorwaardelijk.

Verdachte Barry K. plaatste op 9 november een bewerkte foto onder een Facebook-bericht dat Hugo de Jonge op zijn persoonlijke Facebook-pagina had gezet. Op de afbeelding lag de minister op de grond met bebloed verband om zijn hoofd, zodat het leek alsof hij was neergeschoten.

De afbeelding was een bewerking van een foto van de doodgeschoten politicus Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum uit 2002. Het gezicht van Fortuyn was vervangen met dat van De Jonge.

De minister deed aangifte nadat hij de foto zelf onder ogen had gekregen. "Ik werd hier wel bang van", had hij volgens de politierechter bij de politie verklaard. "Bang dat anderen werden aangezet om iets te doen tegen mij."

De Rijnsburger zegt dat hij "nooit de bedoeling had om iemand te bedreigen, zeker minister De Jonge niet", zo vertelde hij aan de rechter in Den Haag.

Hij verklaarde dat hij de "lolbroek" wilde uithangen en hij had niet gedacht dat de minister het beeld zelf zou zien. "Ik plaatste de foto in een opwelling. Ik heb er nog geen tien seconden over nagedacht. Ik had er verder geen bedoelingen bij. Meer dan dom. Ik had het zeker niet gedaan als ik er beter over had nagedacht."

De rechter vroeg K. of hij zich kon voorstellen dat de afbeelding mensen op een idee kon brengen. "Ik zou zelf niet getriggerd worden door zo'n beeld. Ik wilde niemand opruien."