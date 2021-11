De regels voor hoe Zwarte Piet op YouTube wordt weergegeven, worden dit jaar niet aangescherpt, meldt moederbedrijf Google aan NU.nl. Een Google-woordvoerder zegt dat YouTube "de discussie over Zwarte Piet niet in de weg wil zitten".

Dat het bedrijf de regels niet aanscherpt, betekent niet dat er helemaal geen beleid is rond Zwarte Piet. Google maakte vorig jaar bekend strenger op te treden tegen de weergave van Zwarte Piet op zijn platforms. Zo maakt Google het moeilijker om geld te verdienen met webpagina's en video's over Zwarte Piet en de alternatieve roetveegpiet.

Video's over en met Zwarte Piet kunnen nog wel op YouTube worden gezet, maar advertenties onder die video's worden uitgeschakeld. De uploader verdient er dus geen geld aan.

Google is niet heel transparant over welke video's van advertenties ontdaan worden. Zo doet het bedrijf geen uitspraken over specifieke gevallen. Een woordvoerder zegt wel dat moderatoren kunnen meekijken voor het beoordelen van een video als die bijvoorbeeld gerapporteerd wordt. Zij checken dan of de inhoud voldoet aan het beleid van YouTube. Er is wel een uitzondering voor video's die educatief of journalistiek van aard zijn.

Zwarte Piet valt op Facebook onder blackfacebeleid

Anders dan bij Google, zijn foto's en video's van Zwarte Piet op Facebook sinds augustus vorig jaar verboden. Afbeeldingen waarop een persoon met een zwart geschminkte huid en andere stereotiepe kenmerken te zien is, zoals een pruik met krullen of rode lippen, zijn sindsdien niet meer welkom. Een onafhankelijk comité van Facebook schreef eerder dit jaar nog dat het beeld van Zwarte Piet "door veel Nederlanders wordt gedeeld zonder duidelijke racistische bedoeling", maar dat blackface "algemeen wordt erkend als schadelijk raciaal stereotype".

De beeltenis van Zwarte Piet is alleen toegestaan als die wordt gebruikt om neutraal over het fenomeen Zwarte Piet te praten, bij neutrale berichtgeving over het onderwerp of als de racistische karikatuur wordt veroordeeld.

Het bedrijf kan overigens "geen specifieke data met betrekking tot het verwijderen van accounts, pagina's of groepen" delen. Het is dus niet duidelijk hoe vaak dat in het afgelopen jaar is voorgekomen. Uit een inventarisatie van NU.nl bleek vorig jaar wel dat de grootste Facebook-groepen en -pagina's met duizenden voorstanders van Zwarte Piet niet meer vindbaar waren na het instellen van het nieuwe beleid.