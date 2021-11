Black Friday, Sinterklaas en Kerst staan voor de deur. Dat betekent dat veel mensen online spullen kopen. Een periode waarin het geld rolt, maar ook een tijd waarin je als koper op je hoede moet zijn voor oplichters.

Als mensen meer spullen bestellen, worden over het algemeen ook oplichters actief, vertelt Tanya Wijngaarde. Zij is woordvoerder van de Fraudehelpdesk, een onafhankelijk meldpunt waar mensen frauduleuze praktijken kunnen aangeven. "Dit zagen we ook vorig jaar in december. Toen was er een duidelijke piek van het aantal meldingen van fraude tijdens het online shoppen."

En dat terwijl online fraude op zichzelf al bezig is aan een opmars. De politie ontving in 2019 3.045 aangiftes van oplichting door webwinkels, waar dat in 2020 steeg tot 8.080. Dit jaar staat de teller inmiddels op 15.732, zegt de politie tegen het AD.

"Het belangrijkste bij bestellen via internet is dat je eerst checkt en dan bestelt", licht Wijngaarde toe. Dat kun je volgens haar doen op vijf manieren.

1. Check reviews

Het eerste dat je kunt doen, is het lezen van reviews. Wijngaarde vertelt dat je dit het best kunt doen op een onafhankelijke site, niet op de site van de webshop zelf. "Veel negatieve reviews? Shop dan ergens anders."

2. Controleer adres en klantenservice

Via de website van een winkel kun je controleren waar die winkel gevestigd is en of de klantenservice telefonisch bereikbaar is. "Controleer via internet of er inderdaad een winkel zit op dat adres. Bel of mail vervolgens met een vraag. Zo kom je erachter of de klantenservice daadwerkelijk in orde is."

3. Betaal achteraf of met een creditcard

Criminelen kunnen ook betaalmethoden als iDEAL aanvragen voor hun malafide websites. Daarom is het volgens Wijngaarde van belang om een veiligere betaalmethode te gebruiken, zodat het risico dat je opgelicht wordt kleiner wordt. Als je bijvoorbeeld voor achteraf betalen kiest, hoef je pas te betalen als de goederen er zijn.

"Sommige betaalfuncties, zoals betalen met een creditcard, bieden daarnaast extra zekerheid." Komt de bestelling niet binnen, dan kun je het aankoopbedrag terugkrijgen, legt ze uit. De winkelier moet namelijk kunnen bewijzen dat het product is geleverd.

4. Trek de webshop na bij de politie

Op de site Politie.nl is het mogelijk om te controleren of er meldingen zijn gedaan over een verkoper of een website. "Je kunt controleren op onder meer bankrekening, telefoonnummer of webadres." Zijn er mensen opgelicht door de webshop, dan zul je dat daar zien.

5. Kijk hoelang een website bestaat

Op websites als SIDN.nl of Who.is kun je achterhalen hoelang een website al bestaat en waar en wanneer de site is opgericht. "Een site die nog maar heel kort bestaat, kan een risico zijn. Dat geldt ook voor een Nederlandstalige website die staat geregistreerd aan de andere kant van de wereld.`"