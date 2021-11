Het demissionaire kabinet wil de 2G-maatregel invoeren voor onder meer de horeca, evenementen en cultuur. Dat betekent ook dat de CoronaCheck Scanner-app, waarmee medewerkers kunnen controleren of iemand een geldige QR-code bezit, moet worden aangepast. Dit is wat er precies gaat veranderen.

1. Hoe werkt het nu?

Iedereen van dertien jaar en ouder heeft in Nederland op bepaalde plekken een coronatoegangsbewijs nodig. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk in de horeca of bij een evenement, sportwedstrijd of culturele voorstelling.

Op dit moment geldt hiervoor in Nederland nog het 3G-beleid. Dat betekent dat je een coronatoegangsbewijs kunt krijgen als je bent gevaccineerd, getest of genezen.

Mensen kunnen een coronatoegangsbewijs aanmaken met de CoronaCheck-app. Je krijgt dan twee QR-codes: een voor Nederland en een internationale, waarmee je op reis kunt. Als op een locatie om een coronapas wordt gevraagd, kan een medewerker deze code scannen met de CoronaCheck Scanner-app. Bij een groen vinkje mag je naar binnen.

Als je de app in Nederland gebruikt, ziet de controleur aan de deur niet wat voor soort coronabewijs je toont. CoronaCheck geeft alleen weer of je toegang mag krijgen. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld niet zien of je bent gevaccineerd of dat je het coronavirus hebt gehad.

2. Wat verandert er aan de CoronaCheck bij 2G?

Als zowel de Tweede als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, krijgen alleen mensen die zijn gevaccineerd of genezen nog toegang tot bepaalde plekken. Een negatieve coronatest is dan niet langer voldoende.

In de praktijk verandert er voor de gebruikers van de CoronaCheck-app niets. Maar aan de kant van de medewerkers die de QR-code moeten scannen met de CoronaCheck Scanner-app zijn er wel een aantal veranderingen.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft in een toelichting op het wetsvoorstel over 2G dat de CoronaCheck Scanner-app moet worden aangepast als het nieuwe beleid wordt ingevoerd. Medewerkers moeten na de aanpassing van de software kunnen kiezen voor de gewenste instelling: 3G of 2G.

3. Hoe werken deze twee instellingen precies?

Wanneer een medewerker de 2G-optie heeft ingesteld en een bezoeker probeert toch een locatie binnen te komen met een negatieve testuitslag, zal de app een rood scherm tonen. Degene die de code scant, weet volgens het ministerie niet waarom de QR-code niet geaccepteerd wordt. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de QR-code is geblokkeerd.

Wanneer de 2G-optie is ingesteld en een bezoeker probeert een locatie binnen te komen met een QR-code die is gebaseerd op vaccinatie of herstel, worden eerst de initialen, geboortedag en geboortemaand van deze persoon getoond. Als de medewerker vaststelt dat de gegevens kloppen, wordt vervolgens een blauwpaars scherm met een vinkje getoond.

Het huidige groene vinkje blijft toebehoren aan het 3G-beleid. Daar verandert verder niets aan in de app.

4. Wordt frauderen zo niet makkelijker?

Volgens het ministerie van Volksgezondheid niet. De Jonge meldt in de toelichting dat er een vertraging wordt ingebouwd in de CoronaCheck Scanner-app. Dit moet voorkomen dat medewerkers snel kunnen wisselen tussen de 3G- en 2G-stand.

Ook zal de app worden voorzien van een zogenoemde logfile, die aantoont of er de afgelopen dertig minuten is gescand op basis van 3G of 2G. Het resultaat van de scans wordt niet opgeslagen.

Overigens is de nieuwe software volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid nog niet af. "We zijn het nu nog aan het voorbereiden, zodat het klaar is wanneer we het nodig hebben."