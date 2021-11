De PlayStation 5 en Xbox Series X zijn al ruim een jaar uit, maar nog altijd moeilijk te verkrijgen. Met deze tips vergroot je je kansen op de populaire spelcomputers.

Voor veel gamers is het een frustratie die al een jaar aanhoudt: de PlayStation 5 en Xbox Series X zijn nauwelijks verkrijgbaar. Zelfs de Switch OLED, een nieuwere versie van de bekende Nintendo Switch, is steevast uitverkocht.

Er zijn meerdere oorzaken voor de schaarste van de gameconsoles. Aan de ene kant kunnen de fabrikanten door het wereldwijde chiptekort minder consoles produceren dan ze zouden willen. Daardoor is het aanbod te laag.

Maar de vraag naar consoles is ook ongekend hoog. De PlayStation 5 verkoopt bijvoorbeeld sneller dan alle versies daarvoor, wat betekent dat enorm veel mensen de spelcomputer willen hebben.

Die populariteit werkt zogenoemde 'scalpers' in de hand: sluwe kopers die met software extra snel consoles weten in te slaan. Vervolgens verkopen ze de spelcomputers door voor flink meer geld.

Groepen

Wat kun je doen als je voor de feestdagen een nieuwe spelcomputer wil? De beste tip is om je aan te sluiten bij een chatapp die de voorraad bijhoudt. De meest gekozen app hiervoor is Telegram, omdat daar veel meer mensen in een groep passen dan op WhatsApp. In deze groepen worden constant succesverhalen gedeeld.

De Telegram-groepen maken namelijk gebruik van dezelfde technologie als de 'scalpers'. Online robots controleren continu of er voorraad is en sturen een linkje door als ze iets gevonden hebben. Dan is het zaak om daar zo snel mogelijk op te klikken en toe te slaan.

Je kunt je bijvoorbeeld aansluiten bij PS5 Stock Alerts, of kijken naar de kanalen van Spydr. Zij maken voor meerdere gewilde producten dit soort groepen aan. Ook gamewebsite Power Unlimited heeft een eigen groep.

Voorraadchecker op een site

Als je je niet aan Telegram wil wagen en toch een PlayStation 5 zoekt, heeft Power Unlimited ook een handige voorraadchecker op zijn website staan . Die meldt het automatisch wanneer bij een webwinkel een PS5 wordt aangeboden.

Ben je wanhopig, dan kun je altijd proberen om op de bonnefooi een elektronicawinkel binnen te wandelen. Het gebeurt zelden, maar soms worden er toch foto's gedeeld van consolebundels die gewoon in een winkel liggen.

Meldingen

Schrijf jezelf ook in voor meldingen per mail. Op webwinkels als bol.com kun je bijvoorbeeld instellen dat je een e-mail krijgt als de console weer te koop is.

Het nadeel daarvan is dat de consoles zó snel uitverkopen, dat ze waarschijnlijk al weg zijn als jij je e-mail hebt geopend. Toch is het aan te raden om je wel in te schrijven voor dit soort mailings; baat het niet, dan schaadt het niet.