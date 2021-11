Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, wil een datacenter gaan bouwen in Zeewolde (Flevoland). Dat bevestigt het bedrijf woensdag in een persbericht. Over de bouw van het datacenter, dat ruim 1 miljoen vierkante meter gaat beslaan, wordt al sinds 2019 gesproken.

Al langer deden geruchten de ronde dat Meta de partij achter het datacenter zou zijn. Noch het Amerikaanse bedrijf, nog de gemeente Zeewolde wilde dat eerder bevestigen.

Meta schrijft nu dat het datacenter in Zeewolde gerealiseerd moet worden, zodat het in gebruik genomen kan worden als "het voor onze bedrijfsvoering nodig is om onze infrastructuur uit te breiden". Op dit moment is het bedrijf nog bezig met vergunnings- en goedkeuringsprocessen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 november ingestemd met de plannen voor de bouw van het datacenter. De plannen worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad van Zeewolde. Die neemt volgens Omroep Flevoland op 16 december een besluit.

Meta niet het enige bedrijf met datacenter in Nederland

Meta is niet het enige Amerikaanse bedrijf dat een datacenter wil openen in Nederland. Google en Microsoft hebben in ons land vergelijkbare centers gebouwd.

De bouw van datacenters gaat vaak niet zonder verzet. Tegenstanders wijzen op het hoge stroom- en koelwaterverbruik van de centers. Daarnaast hebben de grote bedrijfspanden impact op de landschappen waar ze worden gebouwd.