WhatsApp krijgt vermoedelijk binnenkort een functie die het voor gebruikers mogelijk maakt om stickers te maken in WhatsApp zelf. De functie om zelf kleine, vaak grappige plaatjes te maken is door tech-YouTuber Mukul Sharma ontdekt in een testversie van de app.

Momenteel is het al mogelijk om stickers te sturen via de berichtendienst, maar deze stickers moeten met speciale programmaatjes worden gemaakt. Het nieuwe systeem stelt gebruikers in staat zelf stickers te maken van foto's die ze hebben opgeslagen op hun apparaat.

Vervolgens kunnen gebruikers zelf een uitsnede maken van de betreffende foto. Ook kunnen ze tekst, tekeningen en emoji's toevoegen.

Nieuwssite Android Authority heeft de functie getest en bevestigt dat die werkt. Momenteel zit de optie alleen nog in een bètaversie van WhatsApp voor desktops. Het is nog niet bekend of en wanneer gebruikers ook stickers kunnen gaan maken via hun mobiele telefoon, of dat de functie alleen beschikbaar blijft op de computer.