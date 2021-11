NASA heeft de Wide Field Camera 3 van zijn Hubble-ruimtetelescoop weer werkend gekregen. Een maand geleden ontstond er een storing aan boord, waardoor de instrumenten in een beschermende veiligheidsmodus werden gezet en het wetenschappelijke onderzoek stil kwam te liggen.

Inmiddels zijn een aantal van de instrumenten weer online. Dinsdag trad de Wide Field Camera 3, een van de belangrijkste camera's voor het in kaart brengen van het heelal, weer in werking. Eerder deze maand kreeg het team van NASA al een andere belangrijk instrument aan de praat.

De rest van de instrumenten aan boord van de Hubble-telescoop werkt nog niet. NASA denkt dat het nog enkele weken duurt voordat tests die nodig zijn om ze weer online te krijgen voltooid zijn.

De Hubble-storing in oktober was de tweede van dit jaar. In juni werd de telescoop ook stilgezet, omdat de stroomvoorziening van een computer aan boord van de satelliet het niet goed deed. Het duurde toen een maand voordat het probleem was gevonden.

De Hubble werd in 1990 gelanceerd en zweeft al 31 jaar in een baan rond de aarde. Daar onderzoekt hij afgelegen sterrenstelsels, wat wetenschappers een beter beeld moet geven van het ontstaan van het heelal. Ook maakt de telescoop foto's van verre nevels.

In december moet de opvolger van de Hubble-telescoop naar de ruimte gaan. De James Webb-telescoop heeft verbeterde technologie aan boord, waarmee hij verder en scherper kan zien.