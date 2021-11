Als alles goed gaat, begint woensdagochtend een ruimtemissie waarbij ruimtevaartorganisatie NASA een ruimtesonde op een planetoïde laat knallen. Het doel is om de ruimtesteen van koers te laten veranderen. Deskundigen vergelijken de missie ook wel met biljarten in de ruimte.

Wees gerust: de planetoïde vormt geen gevaar voor de aarde. Wel zou de botstest in de toekomt goed van pas kunnen komen. Want mocht er ooit een grote ruimterots op ramkoers met onze aarde komen te liggen, dan weten we in elk geval wat we kunnen doen om een ramp te voorkomen.

Om 7.20 uur Nederlandse tijd staat in de Amerikaanse staat Californië de lancering van de Falcon 9-raket gepland en kan de zogeheten DART-missie (DART staat voor Double Asteroid Redirection Test) aanvangen. De raket heeft een ruimtesonde bij zich ter grootte van een golfkarretje. Deze sonde moet over iets minder dan een jaar aankomen bij de planetoïde Didymos A.

Niet Didymos A zelf, maar het maantje Dimorphos dat om Didymos A heen draait is het hoofddoel. De sonde moet met een snelheid van 22.000 kilometer per uur op Dimorphos botsen. De bedoeling is dat de baan van Dimorphos hierdoor een klein beetje verandert.

Door de klap zal de omlooptijd van het maantje, die normaal elf uur en 45 minuten is, waarschijnlijk met tien minuten veranderen. Kosmisch gezien is dit maar een klein duwtje, maar een kleine koerswijziging kan er al voor zorgen dat een toekomstige op ramkoers liggende planetoïde langs de aarde scheert.

Inslag van grote ruimterots komt eens in de tienduizend jaar voor

Dimorphos heeft een doorsnede van ongeveer 160 meter, een dreumes vergeleken met andere objecten in de kosmos. Toch zou een inslag op aarde door een object van deze grootte drastische gevolgen hebben.

Ter vergelijking: het ruimtebrokstuk dat in 2013 in de atmosfeer boven Siberië ontplofte, had een geschatte doorsnede van 17 meter. Die klap zorgde ervoor dat meer dan duizend mensen gewond raakten, met name door rondvliegend glas dat door de explosie uit de kozijnen sprong.

Overigens hoeven we ons niet al te grote zorgen over een rampzalige botsing met een grote ruimtesteen. Volgens NASA raken planetoïden groter dan 100 meter de aarde eens in de tienduizend jaar. Een ruimterots van meer dan 1 kilometer bedreigt de aarde eens in de paar honderdduizend jaar.

De lancering van DART is rechtstreeks te volgen via het YouTube-kanaal van NASA. De ruimtesonde zelf heeft ook een camera aan boord om de botsing met Dimorphos te filmen.